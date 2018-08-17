"Тиран и насильник" – родные и соседи о Михаиле Хачатуряне

Сын убитого Михаила Хачатуряна, а также другие люди, которые знали его, озвучили крайне нелестные отзывы.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В деле об убитом в Москве Михаиле Хачатуряне проявляются новые подробности — все больше людей, знавших мужчину, спешат высказаться о нем, и слова эти — с весьма нелестной характеристикой.

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Девушкам грозит пожизненное заключение



Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе № 6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

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Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

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Соседи этой семьи утверждают, что Хачатурян в последние месяцы жизни "не в себе был".

"Бесился без всякого повода. Мог бросить во дворе машину так, что другие объехать не могли. Любой спор — с кулаками лез, орал матом на весь двор. А дочери его всегда спокойные, вежливые, добрые. Совершенно нормальные. Жалко будет, если их посадят", — рассказал московским журналистам сосед семьи Хачатурян, не пожелавший назвать своего имени.

Другая соседка, Наталья Чиркова, за 10 лет также сделала выводы о Михаиле, которого она называет "ужасным человеком".

"Страшные крики раздавались из квартиры Хачатурянов и утром, и днем, и ночью. Однажды отец выгнал девочек в три часа ночи на улицу на мороз. Все видели, как он избивает дочерей на улице, никто не помогал и не защищал их, потому что знали, что он приведет их домой, и тогда им достанется в десять раз больше. Был полный тупик! Хотя мы обращались во все органы нашего района, но нам никто не помог", — рассказала Чиркова.

По ее словам, один из парикмахеров даже выпрыгнул из окна, когда Михаил потребовал обслужить его без очереди и приставил ему к виску пистолет.

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Валерия Ведяева, владелица салона красоты, в который почти каждый месяц на протяжении 13-ти лет ходил Хачатурян, запомнила его как агрессивного, неуравновешенного, деспотичного человека с признаками маниакально-депрессивного состояния.

Слухи о насилии — не слухи?

Как рассказал в рамках одной из телепрограмм старший брат сестер Хачатурян Сергей, отец регулярно заставлял Ангелину, среднюю дочь, уединяться с ним в ванной комнате.

"Однажды я и брат (двоюродный — ред.) Арсен помчались домой, так как позвонила взволнованная Кристина и сказала, что отец захотел принять ванну с Ангелиной", — рассказал Сергей.

Также СМИ опубликовали информацию о том, что старшая дочь Хачатуряна Кристина еще в начале лета 2018 года призналась своей подруге в онлайн-переписке, что пыталась покончить жизнь самоубийством после того, что сделал с ней отец. Она наглоталась таблеток, в результате чего несколько дней провела в коме. Этот инцидент ненадолго успокоил отца, однако потом он продолжил над ними издеваться, жестоко избивал.

В распоряжение московских журналистов также поступили фотографии дочерей Хачатуряна, где они зафиксировали следы побоев на лицах и других частях тела. Те три фотокадра, разошедшиеся по интернету, говорят о многом. С кровью на лице — Ангелина. На двух других — Мария и Кристина.

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Близкая подруга девушек, имени которой пресса не называет, рассказала журналистам о том, как отец издевался над дочерьми. По ее словам, она слышала жуткие рассказы на протяжении четырех лет.

"Заставлял их раздеваться, трогал их. Просил его потрогать, были вещи, которые просто уму непостижимы", — рассказала девушка.

А одноклассницы девочек признались, что не раз получали от Хачатуряна смс-сообщения с непристойным видео.

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что с сестрами Хачатурян уже работают тюремные психологи.

"Руководство СИЗО №6 прислушалось к нашим рекомендациям. Очень оперативно была организована работа воспитательного отдела — выделены психологи. Также все трое переведены из карантина и размещены не в многоместных камерах, а в четырехместных. Их соседки — ровесницы, также впервые оказавшиеся за решеткой. Я общался с сестрами и не сомневаюсь — девочки прошли через настоящий ад. Так что подобное внимание к ним — не лишнее", — подчеркнул Мельников.