Москва простилась с Успенским: известного писателя проводили в последний путь

Десятки поклонников творчества, родные и близкие Эдуарда Успенского простились в субботу с любимым другом, наставником и писателем в Центральном доме литераторов в Москве.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Десятки людей принесли цветы к открытому гробу писателя Эдуарда Успенского, который установлен на сцене Большого дома ЦДЛ, украшенной венками и белыми гвоздиками. В зале вместе с поклонниками творчества Успенского сидела его семья — жена Елена и дети, отмечает РИА Новости.

Телеграммы со словами соболезнования прислали не только высшие государственные чины России, но и ценители творчества Успенского из Финляндии и Японии, где Чебурашка стал практически национальным героем.

Проститься с любимым детским писателем пришли ведущий Леонид Якубович, директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, артистка Клара Новикова, театральный режиссер и поэт Марк Розовский, глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель Андрей Усачев.

ЖИЗНЬ С ИРОНИЕЙ

По словам директора студии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева, Успенский в своих произведениях учил читателей с детства относиться к жизни с иронией и хорошему чувству юмора.

© Photo : Творческое объединение "Экран" Памяти Успенского: писатель детства, такой для всех родной

"Эдуард Николаевич дал всем нам уроки, которые, может, не догадались дать другие детские писатели, он научил нас с детства чувству юмора и ироничному отношению к жизни. Все мы шутим так, как заложено в его книгах", — сказал Машковцев.

Он отметил, что также произведения Успенского научили нас тому, что животные — это полноправные члены нашего общества. "Все книги Успенского — это практически всегда союз людей и животных. Это не сказки, где бегают говорящие звери, а норма нашей жизни, что кот и собака живут с мальчиком в деревне или что по городу бродят Крокодил и Чебурашка и строят дом, где будут жить дети", — пояснил он.

В свою очередь детская писательница Алла Гербер отметила, что Успенский вместе со своим другом Борисом Заходером были мудрыми писателями, и эта мудрость помогала им слышать детство и детей.

"Эдуард был фонтанирующим человеком. Рядом с ним чувствовалось, что ты живешь. Так не часто бывает, когда с человеком чувствуешь что-то удивительное и замечательное", — подчеркнула она.

ГЕНЕРАЛИССИМУС ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ведущий Леонид Якубович заметил, что в Успенском была особенная энергия, благодаря которой он мог создавать такие прекрасные произведения. "Сегодня мы прощаемся со своим детством", — добавил он.

© Sputnik . Не стало Эдуарда Успенского

Успенский был задиристым философом и эстетом, который относился к детям, как к взрослым, рассказал режиссер Марк Розовский.

"Умер генералиссимус детской литературы. Он был с потрясающим чувством юмора, у него всегда загорался глаз на шутку, на жизнь. Он действительно много сделал для детской литературы и для детей", — сказал Розовский.

Он отметил, что Успенский всегда был добр к своим друзьям и зол к несправедливости.

По словам писателя Андрея Усачева, вокруг Успенского всегда бурлила жизнь. При этом писатель всегда вступался за других и помогал своим друзьям и знакомым, за ним все чувствовали себя как за каменной стеной.

"Он не просто классик, он великий русский сказочник", — подчеркнул Усачев.