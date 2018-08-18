14:50 18 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Прощание с писателем Э. Успенским

Москва простилась с Успенским: известного писателя проводили в последний путь

© Sputnik / Владимир Астапкович
В России
Получить короткую ссылку
36 0 0

Десятки поклонников творчества, родные и близкие Эдуарда Успенского простились в субботу с любимым другом, наставником и писателем в Центральном доме литераторов в Москве.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Десятки людей принесли цветы к открытому гробу писателя Эдуарда Успенского, который установлен на сцене Большого дома ЦДЛ, украшенной венками и белыми гвоздиками. В зале вместе с поклонниками творчества Успенского сидела его семья — жена Елена и дети, отмечает РИА Новости. 

Телеграммы со словами соболезнования прислали не только высшие государственные чины России, но и ценители творчества Успенского из Финляндии и Японии, где Чебурашка стал практически национальным героем.

Проститься с любимым детским писателем пришли ведущий Леонид Якубович, директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, артистка Клара Новикова, театральный режиссер и поэт Марк Розовский, глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель Андрей Усачев.

ЖИЗНЬ С ИРОНИЕЙ

По словам директора студии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева, Успенский в своих произведениях учил читателей с детства относиться к жизни с иронией и хорошему чувству юмора. 

Кадр из мультипликационного фильма Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик. 1976 год
© Photo : Творческое объединение "Экран"
Памяти Успенского: писатель детства, такой для всех родной

"Эдуард Николаевич дал всем нам уроки, которые, может, не догадались дать другие детские писатели, он научил нас с детства чувству юмора и ироничному отношению к жизни. Все мы шутим так, как заложено в его книгах", — сказал Машковцев.

Он отметил, что также произведения Успенского научили нас тому, что животные — это полноправные члены нашего общества. "Все книги Успенского — это практически всегда союз людей и животных. Это не сказки, где бегают говорящие звери, а норма нашей жизни, что кот и собака живут с мальчиком в деревне или что по городу бродят Крокодил и Чебурашка и строят дом, где будут жить дети", — пояснил он.

В свою очередь детская писательница Алла Гербер отметила, что Успенский вместе со своим другом Борисом Заходером были мудрыми писателями, и эта мудрость помогала им слышать детство и детей.

"Эдуард был фонтанирующим человеком. Рядом с ним чувствовалось, что ты живешь. Так не часто бывает, когда с человеком чувствуешь что-то удивительное и замечательное", — подчеркнула она.

ГЕНЕРАЛИССИМУС ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ведущий Леонид Якубович заметил, что в Успенском была особенная энергия, благодаря которой он мог создавать такие прекрасные произведения. "Сегодня мы прощаемся со своим детством", — добавил он.

Не стало Эдуарда Успенского
© Sputnik .
Не стало Эдуарда Успенского

Успенский был задиристым философом и эстетом, который относился к детям, как к взрослым, рассказал режиссер Марк Розовский.

"Умер генералиссимус детской литературы. Он был с потрясающим чувством юмора, у него всегда загорался глаз на шутку, на жизнь. Он действительно много сделал для детской литературы и для детей", — сказал Розовский.

Он отметил, что Успенский всегда был добр к своим друзьям и зол к несправедливости.

По словам писателя Андрея Усачева, вокруг Успенского всегда бурлила жизнь. При этом писатель всегда вступался за других и помогал своим друзьям и знакомым, за ним все чувствовали себя как за каменной стеной.

"Он не просто классик, он великий русский сказочник", — подчеркнул Усачев.

По теме

Пока все спали: смерть Успенского под Москвой и подробности крушения моста в Италии
В Москве скончался Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и дяди Федора
Теги:
прощание, Эдуард Успенский, Москва, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ярмарка мёда
Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда
Дедушка участвует в Kiki Challenge
Мир сходит с ума: 93-летний дедушка сыграл в модный флешмоб Kiki challenge - видео
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться