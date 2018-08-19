Письмо из неволи: Мария Хачатурян рассказала о себе

Трех сестер Хачатурян держат в СИЗО в связи с обвинением в убийстве их отца Михаила Хачатуряна.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В интернете опубликована фотография письма, которое Мария Хачатурян передала из московского СИЗО своему знакомому, парню из группы поддержки в соцсетях, который присылает посылки всем трем сестрам, обвиняемым в убийстве отца.

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе № 6.

Страсти вокруг семьи Хачатурян не утихают: новые признания >>>

Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Младшая Хачатурян раскаялась, а ее брат сделал громкое признание об отце >>>

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

Письмо Марии Хачатурян опубликовал один из телеграм-каналов. Мария благодарит своего адресата за то, что он не остался равнодушным к их беде и продолжает их поддерживать. Девушка также пишет, что наблюдает за новостями по телевизору, несмотря на то, что там о многом врут.

"Я пытаюсь держаться, самое сложное то, что с сестрами не видимся", — пишет Мария.

Sputnik следит за дальнейшей судьбой сестер Хачатурян и следствием по их делу.