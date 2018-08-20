Громкое дело: сестры Хачатурян признались в убийстве отца

Адвокаты сестер Хачатурян заявили о том, что их подзащитные дали признательные показания.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю. Об этом РИА Новости заявили адвокаты обвиняемых.

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

В понедельник сестер доставили в суд для рассмотрения их жалоб на арест.

"Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным", — сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей сестры — Кристины — сообщил, что его подзащитная также дала показания, которые можно считать признательными.

"Сейчас новый следователь, мы даем развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо отцу", — сказал адвокат Алексей Липцер.

Адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин рассказал, что его подзащитная признала вину и дала показания, но от подробных комментариев отказался.