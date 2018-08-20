"Убийца авианосцев" — в России показали на видео умный бомбардировщик

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В интернете впервые опубликовано видео модернизированного российского ракетоносца Ту-22М3М. Система управления самолета практически полностью переработана, он оснащен современными образцами оружия.

На самый массовый российский стратегический бомбардировщик установили новое оборудование, совместимое с ракетоносцем Ту-160М. Самолет также оснащен новой системой управления с функцией искусственного интеллекта.

​До шести тысяч километров увеличилась и дальность полета — это расстояние самолет может пролететь на одном баке.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что при модернизации существенно расширился, в том числе арсенал вооружения Ту-22М3М.

"Прежде всего, это новая крылатая ракета Х-32, новый прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, а также новые комплексы обороны, которые позволяют действовать бомбардировщику в условиях сильного противодействия комплекса ПВО, ПРО и РЭП вероятного противника".

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. В состав ВКС России эти самолёты начнут поступать с 2021 года https://t.co/4wa3E2v5sx pic.twitter.com/08uuNMnqEk — RT на русском (@RT_russian) 16 августа 2018 г.

​По предположениям экспертов, Ту-22М3М станет еще одним носителем гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что возможности Ту-22М3М "далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины", а предыдущую модель — почти в два раза.

До 2020 года планируется модернизировать до версии МЗМ тридцать бомбардировщиков. Первый полет нового самолета состоится до конца сентября.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Самолет приняли на вооружение в 1989 году. Этот ракетоносец — самый массовый бомбардировщик дальней авиации, всего было выпущено 268 машин. Самолеты этой модели участвовали в антитеррористической операции в Сирии.