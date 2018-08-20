Женщина из Молдовы получила смертельное ранение в голову от жениха

В Санкт-Петербурге, в больнице, скончалась женщина, 10 дней назад раненая в голову из пистолета своего жениха.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В свой 33-й день рождения, в понедельник, в Санкт-Петербурге скончалась уроженка Молдовы, в которую выстрелил ее жених.

Как сообщают российские СМИ, 10 августа 2018 года в одном из домов на Туристской улице в северной столице России девушка, как считает следствие, поссорилась со своим женихом.

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Мужчина в тот момент был сильно пьян и, видимо, поэтому не смог совладать с эмоциями. Он выстрелил в невесту из травматического пистолета и попал в голову.

Скорая доставила пострадавшую в городскую больницу №3 с пулей в голове и повреждением мозга.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под домашний арест. Известно, что подозреваемого не раз привлекали к уголовной ответственности — за хулиганство, кражу и превышение должностных полномочий.