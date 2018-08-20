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Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян

Дело сестер Хачатурян: признание вины и решение суда

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В России
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Признательные показания и сотрудничество со следствием не убедили суд изменить меру пресечения для сестер Хачатурян.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Мосгорсуд не нашел оснований для изменения меры пресечения на домашний арест сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, пишет РИА Новости.

В понедельник суд рассмотрел жалобы на арест Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян — девушек, которым следствие вменило убийство группой лиц по предварительному сговору. Защита девочек с обвинением не согласна и будет добиваться переквалификации преступления. Адвокаты пока сдержаны в комментариях, но настаивают на самообороне сестер.

Преступление и мотив

По словам адвоката младшей из сестер Марии, следствие считает приоритетным мотив преступления — невыносимые и противоправные действия Михаила Хачатуряна. В день трагедии, про словам адвоката Ярослава Пакулина, в семье произошло то, что спровоцировало сестер на отчаянный поступок. 

Рассмотрение в Останкинском суде ходатайства следствия об аресте сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца (2 августа 2018). Москвa
© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
Громкое дело: сестры Хачатурян признались в убийстве отца

"Знаете, как солдаты терпят дедовщину до определенного момента, а потом…" — пояснил Пакулин, утверждая, что у следствия есть все основания для переквалификации обвинения на самооборону с последующим освобождением девочек из-под стражи в связи с некими "аморальными действиями", которые и признает следствие.

Кроме того, прокурор в суде заявила, что в материалах дела есть сведения "в том числе об интимной жизни обвиняемых и потерпевшего".

Процесс

Жалоба на арест 17-летней Марии рассматривалась в закрытом режиме, так как она не достигла совершеннолетия, однако судебные заседания с участием двух ее сестер были открытыми для слушателей. Старшие сестры не возражали против открытого процесса, желая, чтоб в зале находились друзья, журналисты, а также их мама, уроженка Молдовы Аурелия Дундук. Один из присутствовавших на заседании — невысокий худощавый юноша — материл журналистов, некоторым даже угрожал, запрещая снимать происходящее в процессе на телефон.

Защитники сестер, в свою очередь, отметили, что у следствия и прокуратуры нет оснований держать девочек под стражей. Они напомнили, что сестры полностью признают свою вину, дают развернутые показания и раскаиваются в содеянном. 

Здание на Алтуфьевском шоссе, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
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Так, со слов адвокатов, младшая из сестер — 17-летняя Мария — дала "показания, которые можно считать признательными". Она сообщила полиции о нанесении отцу пяти ножевых ранений, сказал агентству Пакулин, отмечая, что выводы делать рано, поскольку экспертиза еще не проведена. Следствие сообщает о не менее 35 ножевых ранений убитому.

Алексей Липцер, адвокат старшей сестры Кристины, ей 19 лет, сообщил и о ее признательных показаниях. "Сейчас новый следователь, мы даем более развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо отцу", — сказал адвокат.

Средняя — 18-летняя Ангелина — также дала признательные показания.

Сидеть нельзя помиловать

Однако, несмотря на признание, сотрудничество со следствием и приобщенные положительные характеристики от знакомых и соседей, а также другие смягчающие обстоятельства, суд оставил в силе решение Останкинского суда, заключившего сестер под стражу по крайней мере до 28 сентября.

Сами девушки, которых доставили в суд, были немногословны и отвечали только на прямые вопросы суда, постоянно согласовывая позицию с адвокатами. Кристина напомнила, что они сами вызвали полицию после инцидента и скрываться не собираются. 

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Внезапный потерпевший

Потерпевшим по делу был признан не прямой родственник погибшего, а муж его сестры, сообщила агентству защита.

По словам одного из адвокатов, следователь признал потерпевшим наиболее активного гражданина из тех, кто мог бы оказаться в этом статусе. Им оказался дядя обвиняемых. На сегодняшние заседания он не явился.

"Следователь признал в качестве потерпевшего наиболее активного гражданина, который заявлял что он родственник. Это муж сестры потерпевшего некто Генадик Мусаелян", — сказал адвокат.

Предварительные данные СК

Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Его зарезали три дочери из-за личной неприязни, установил СК.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

Несмотря на то, что сестры признают вину в содеянном, следствие разбирается в том, кто именно был инициатором убийства и каким мотивом руководствовались сестры.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, пояснил источник. Собеседник агентства уточнил, что после этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав о случившемся.

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