Коктебель завершает подготовку к XVI сезону джаза

Двадцать тонн звукового и светового оборудования прибыли в крымский Коктебель, где 24 августа открывается Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Коктебеле завершается подготовка к Международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party. Двадцать тонн звукового и светового оборудования уже прибыли в Крым.

Груз предназначен для Главной и Волошинской сцен, на которых в течение трех дней будут выступать знаменитые музыканты и юные исполнители из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

Организаторы привезли в Коктебель тысячи киловатт звука и света, которые помогут создать неповторимую атмосферу самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе.

В этом году Koktebel Jazz Party впервые пройдет сразу на пяти площадках Крыма.

© Sputnik / Евгения Новоженина Стали известны имена первых участников фестиваля Koktebel Jazz Party-2018

К Главной и Волошинской сценам, а также опробованной в минувшем августе Большой арене международного детского центра "Артек" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых площадок. С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru.

Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018 >>>

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный Квадрат".