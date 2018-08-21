Появилось видео "смерча" на пляже: отдыхающие стали бежать, чтобы спастись

В сети опубликованы кадры природного явления, которое выгнало туристов с пляжа – в мэрии Геленджика рассказали, что это было.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. В сети стремительно набирают популярность кадры о "выходе смерча на пляж в Геленджике". На опубликованном видео видно, как образуется завихрение, которое начинает сносить шезлонги и выгоняет людей с пляжа.

В администрации города рассказали, что похожее на смерч "завихрение" ветра наблюдали 20 августа на пляже "Приветливый берег". По информации мэрии, длительность природного явления составила всего около минуты.

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К счастью, никто из отдыхавших не пострадал, но ветер порвал теневой навес и разбросал шезлонги.

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Свидетели случившегося сильно испугались.