Не все молдавские сливы одинаково полезны - доказано опытным путем

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. В сливах молдавского происхождения в России обнаружили уже давно знакомого общественного вредителя — восточную плодожорку.

© Sputnik / Владимир Иванов Россия вернула тонны молдавских слив

Инцидент произошел на пункте пропуска "Новые Юрковичи". Живые личинки вредителя нашли специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, а Брянская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила опасения специалистов, сообщают российские СМИ.

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Общий вес подкарантинного груза — 19,45 тонны. Сливы везли в Москву, теперь же его вернули фирме-экспортеру.