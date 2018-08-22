МВД России: гражданин Молдовы ограбил квартиру московского ювелира

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. В Россию из Венгрии доставили гражданина Молдовы 1982 года рождения — мужчину подозревают в совершении преступления в Москве.
По данным пресс-службы МВД России, гражданин Молдовы в 2015 году участвовал в разбойном нападении на московскую квартиру профессионального ювелира.
Ущерб, нанесенный владельцу, превысил 18 миллионов рублей.
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Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола в июне 2017 года и задержан на территории Венгрии.