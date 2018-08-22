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Автомат Калашникова АК-308 на презентации в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в КВЦ Патриот.

"Калашников" сегодня: новейшие "стволы", электромобили и антропоморфы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Детище знаменитого советского и российского оружейного конструктора представило новейшие разработки, как уходящие корнями в традицию, так и совершенно новые для современной армии.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Российский концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308, в качестве опытного образца, но при этом уже готовый к испытаниям.

Автомат изготовили на базе автомата АК-103 с элементами конструкции автомата АК-12. Калибр нового вида стрелкового оружия — 7,62 миллиметра.

АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.

Американская военная база в Девеселу.
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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В начале 2018 года Министерство обороны России приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия — автоматы Калашникова АК-12, АК-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева. Сегодня считается, что изделия этого завода имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, их рекомендуют для различных спецподразделений. А продукция концерна "Калашников" по критерию "простота — надежность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.

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А недавно разработчики концерна "Калашников" создали электрокар для гражданского населения. Мощности подзарядки хватит для преодоления 150 километров, максимальная скорость машины — 80 км/ч. Автомобиль получил название UV-4. Его презентовали на форуме "Армия-2018" в Кубинке Московской области.

Электрокар имеет несущую раму из стальных труб, а также пластиковые кузовные панели. Стоимость разработки не называется. Новинка может развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек. Ее будут использовать в частях спецназначения.

Среди новинок концерна "Калашников" на предстоящем форуме "Армия-2018" — управляемый прямоходящий робот весом 4,5 тонны. Робот уже получил рабочее название — "Игорек".

Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных и боевых задач. Усовершенствованная модель робота будет продемонстрирована на форуме "Армия" в 2020 году.

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Теги:
электрокар, робот, автомат, оружие, концерн "Калашников", Россия, Оборона
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