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Крым, архивное фото

"Приключения" молдаванина в Крыму: тайком перешел границу, чтобы найти работу

© Sputnik / Alexey Malgavko
В России
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Наш соотечественник пытался скрытно попасть в Крым из-за "непреодолимого желания трудоустроиться".

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы попался на границе в "сети" правоохранителей. Он попытался проникнуть в Крым через российско-украинский участок границы вне пунктов пропуска. По его словам, причиной, которая толкнула мужчину на этот шаг, стало непреодолимое желание найти работу, сообщает РИА Новости.

"Гражданин обнаружен и задержан тревожной группой со служебной собакой между пунктами пропуска Армянск и Перекоп", — говорится в сообщении крымского погрануправления Федеральной службы безопасности России.

При себе наш соотечественник никаких документов не имел.

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"В ходе опроса он пояснил, что свои документы утерял на родине. Гражданин Молдовы рассказал пограничникам свою историю о путешествии от села Томай, незаконном пересечении молдавско-украинской границы в середине июля этого года, своей, как оказалось потом, бесплатной трудовой деятельности на скотобойне в селе Красный Яр в Херсонской области Украины и непреодолимом желании трудоустроиться в Крыму", — рассказали в погрануправлении.

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В отношении гражданина Молдовы возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги:
молдаванин, работа, документы, Крым
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