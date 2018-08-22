Важно для мигрантов из Молдовы: в России рассказали, когда укрепится рубль

В Минэкономразвития сообщили о том, когда российская валюта станет тверже и с чем связано текущее ослабление ее позиций.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Курс рубля в ближайший год будет слабее прежних ожиданий, но прогнозы по этому показателю на последующее время Минэкономразвития России значительно корректировать не станет. Об этом в среду заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, подчеркнув, что через год рубль окажется крепче текущих значений.

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"Мы ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020-го и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут, потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись", — сказал Орешкин.

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Министр пояснил, что рубль ожидается слабее именно прогнозов, а не текущего курса.

"По нашим оценкам, еще раз повторюсь, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того, как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий уровень относительно текущих значений", — заявил Орешкин.

По последней версии прогноза Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,6 рубля, в 2019 году — 63,2 рубля, 2020 году — 63,8 рубля, 2021 году — 64 рубля, 2022 году — 64,7 рубля, 2023 году — 66,3 рубля, 2024 году — 68 рублей.

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Укрепление рубля важно и для сотен тысяч молдавских мигрантов, которые трудятся в России. Стоит отметить, что РФ уже давно лидирует по количеству денежных переводов в Молдову. При этом, самая популярная валюта, в которой в нашу республику пересылают деньги, — доллар. Затем идут евро и российский рубль.