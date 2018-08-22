Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос"

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Наставниками седьмого сезона популярного российского музыкального проекта "Голос" стали Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста. Об этом говорится на официальной странице проекта.

"Главный вопрос перед каждым сезоном проекта – "а кто наставники?". Отвечаем! Красные кресла в #Голос7 займут Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста", — сказано в сообщении.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта отметил, что каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке и у каждого своя музыкальная точка зрения, что позволяет организаторам шоу "рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей".

В шестом сезоне проекта наставниками были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в России в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ. Вокалисты из Молдовы неоднократно принимали участие в этом проекте в разных странах мира.