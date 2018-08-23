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Музыкальные инструменты

В Коктебеле все готово к старту XVI сезона джаза

CC BY 2.0 / Prophet And Poet / PICT2179 tuba piano and Bach Brandenburg Concerti
В России
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В течение трех дней - с 24 по 26 августа - на Черноморском побережье выступят ведущие джазмены России и мира.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Немногим более суток осталось до начала самого яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма  – Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.

Президент России Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Коктебель завершает подготовку к XVI сезону джаза

В течение трех дней, с 24 по 26 августа, на Черноморском побережье выступят ведущие джазмены России и мира.

На KJP-2018 сыграют около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран. Наряду с маститыми джазменами в концертной программе фестиваля примут участие юные музыканты  — площадка в "Артеке"  будет отдана вокалистам из шоу "Голос. Дети".

XVI сезон джаза впервые пройдет сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Музыкальные инструменты
CC0 / Pixabay / contratempo
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах

Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru. Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1",

"Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Организатор фестиваля – медиагруппа "Красный Квадрат".

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Теги:
джаз, фестиваль, музыка, Koktebel Jazz Party, Крым, Культура и искусство
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