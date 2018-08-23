Курская дуга: далее война пошла по советскому сценарию

Два миллиона солдат и офицеров и шесть тысяч танков участвовали в ключевом сражении Второй мировой войны — битве на Курской дуге. В итоге вермахт навсегда лишился возможности наступать на Восточном фронте, и далее война пошла по советскому сценарию.

Днем окончания Курской битвы принято считать освобождение Харькова 23 августа 1943 года. Это был финал почти двухмесячного грандиозного сражения. Оно развернулось на просторах центральной части России 5 июля, когда немецкие войска ударили почти одновременно по северному фасу Курской дуги, которую защищал Центральный фронт генерала Константина Рокоссовского, и южному – там действовал Воронежский фронт генерала Николая Ватутина.

© Sputnik / Вадим Русу Ясско-Кишиневская операция: как это было

Обе стороны готовились к столкновению беспрецедентно долго – более трех месяцев. Летом 1943 года Москва намеренно отдала инициативу Берлину, решив измотать врага мощной обороной, а затем разгромить его в неожиданном контрнаступлении – по примеру битвы за Москву, пишет в материале Sputnik Эстония обозреватель Сергей Варшавчик.

Таким образом, срок начала летней кампании 1943 года зависел от германской промышленности, которая производила все новые и новые тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки. Они должны были сокрушить советские позиции в ходе операции "Цитадель" (название демонстрировало крепость немецкой армии на Востоке).

"Тигр" против Т-34

К моменту начала сражения в группе армий "Центр" фельдмаршала Ханса Гюнтера фон Клюге и группе армий "Юг" фельдмаршала Эриха фон Манштейна насчитывалось 148 "Тигров", более 200 "Пантер", 91 самоходная артиллерийская установка "Фердинанд", не считая бронетехники более раннего выпуска.

© Sputnik / Яков Рюмкин Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году

В Красной армии знали, что "тридцатьчетверки" с их 76-мм пушкой и составляющие костяк советской противотанковой обороны дивизионные 76-мм орудия могут подбивать нацистский "зверинец" только с очень близких расстояний, почти в упор. Тогда как бронебойный снаряд 88-мм пушки "Тигра" пробивал лобовую броню танка Т-34 с дистанции 1500 метров.

Но более мощных танков в РККА на тот момент еще не было, и в дело вступили инженерные войска. Советские войска прочно зарывались в землю, роя траншеи в полный профиль, которые оборудовались так, чтобы рядом с пехотными узлами обороны обязательно размещались артиллерийские противотанковые батареи и дивизионы.

Электрический ток для немецкой пехоты

Подступы к позициям активно минировались – было установлено несколько десятков миллионов (!) мин. Предполье плотно опутывалось колючей проволокой, причем через многие ее участки пропускался электрический ток.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Молдове отметят 74-летие освобождения страны от фашистских захватчиков

Помимо пассивной обороны со стороны минеров была и активная – каждую стрелковую дивизию усилили специальной инженерно-штурмовой саперной ротой, в задачу которой входила установка мин непосредственно перед наступающими в том или ином направлении германскими танками и самоходками.

К началу боев на Курской дуге было создано восемь оборонительных полос и рубежей на общую глубину 250-300 километров, которые немцам предстояло прорывать в тяжелых боях.

Главный удар против Рокоссовского

При этом Ставка Верховного главнокомандования допустила просчет, полагая, что основной удар немцы нанесут на северном фасе Курской дуги, у Рокоссовского. Поскольку географически там было ближе к Москве, считалось, что вермахт сосредоточит основные усилия именно на этом направлении. Соответственно, сил на Центральном фронте было несколько больше, чем на Воронежском.

Но как часто бывает на войне, все пошло несколько не так. В составе группы армий "Юг" было 1500 танков, тогда как в группе армий "Центр" их насчитывалось лишь 1000. По-разному действовали и германские командующие.

Фон Клюге попытался бронетехникой таранить фронт Рокоссовского, однако его танки встретила мощная противотанковая оборона, которую соединениям группы армии "Центр" пришлось с 5 по 11 июля в ожесточенных боях буквально прогрызать. При этом нацисты потеряли на минных полях и от огня артиллерии большую часть своих танков и самоходок, продвинувшись лишь на 12 километров. После чего были окончательно остановлены.

Пятая танковая в качестве палочки-выручалочки

По иному развивались события у Ватутина, где опытный стратег Манштейн предпочел атаковать позиции РККА преимущественно пехотой, а затем, нащупав слабые места в обороне Воронежского фронта, ввел в сражение все свои танковые дивизии. Успехам немцев на южном фасе Курской дуги способствовала и география – в то время как на Центральном фронте было сравнительно немного танкодоступной местности, на Воронежском ее имелось примерно 146 километров.

В результате позиции Воронежского фронта были прорваны на всю глубину и германские танкисты устремились к Курску, углубившись в советскую оборону на 35 километров.

В ответ Москве пришлось срочно вводить в сражение ударную силу резервного Степного фронта – 5-ю танковую армию генерала Павла Ротмистрова. 12 июня под Прохоровкой ротмистровцы вступили в ожесточенный встречный бой с корпусом оберстгруппенфюрера СС Пауля Хауссера, где с обеих сторон участвовало около тысячи танков и самоходных орудий.

© Sputnik / Наталья Боде Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Курская битва

Несмотря на то что нацистам не удалось разгромить 5-ю танковую армию и выйти на оперативный простор, а подчиненные Ротмистрова не смогли уничтожить ударную группировку Хауссера, в выигрыше в конечном итоге осталась РККА. 15 июля 1943 года вермахт окончательно выдохся и перешел к обороне на всех участках.

Победа ковалась всеми фронтами

Большую роль в этом сыграла и помощь других советских фронтов, в первую очередь Южного и Юго-Западного, которые активно таранили немецкие позиции на реке Миус, наступая на Донбасс, в результате чего германское командование вынуждено было перебрасывать туда резервы из-под Курской дуги. С севера Брянский фронт неудержимо двигался к Орлу, Западный отвоевывал Брянщину, а Ленинградский и Волховский проводили наступательную Мгинскую операцию. 15-17 июля перешли в контрнаступление Центральный и Воронежские фронты.

Потеряв во время операции "Цитадель" не менее полутора тысяч танков и значительное количество пехоты, вермахт был просто не в силах удерживать занимаемые позиции. Под угрозой окружения германские войска начали откатываться на Запад, время от времени огрызаясь свирепыми контратаками.

Но это были уже не те войска, что начинали наступление на Курск.

А впереди у Красной армии было форсирование Днепра и прорыв стратегического "Восточного вала", который немцы на весь мир объявили неприступным.

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