Вор-рекордсмен: гражданин Молдовы совершил 23 кражи в Новгородской области

Когда сам, а когда с сообщниками - мужчина похищал все, что мог унести с собой.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В Солецком районе Новгородской области России на три года колонии строгого режима осужден гражданин Молдовы.

Мужчину 42 лет обвинили в совершении 23 квартирных краж Новгородского и Батецкого районов Новгородской области. Суд согласился с версией следствия о том, что осужденный взламывал монтировкой замки домов и хозяйственных построек и похищал оттуда ценности, причем, шесть краж он совершил вместе с сообщниками.

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Похищал он все, что мог быстро найти — металлические изделия, предметы быта, электроинструменты и т.д.

После поимки мужчина оказал содействие следствию, дал подробные показания, изобличил людей, вместе с которыми совершал преступления и подтвердил показания при проведении проверок.

Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в апелляционном порядке.