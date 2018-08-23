Нина Русланова госпитализирована: дочь рассказала о состоянии актрисы

Что случилось с советской и российской актрисой, рассказала ее дочь Олеся Русланова.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Народная артистка России, актриса Нина Русланова попала в больницу. Об этом в четверг сообщили российские СМИ.

В прессе появилась информация о том, что госпитализация последовала после проблем с сердцем. Однако дочь актрисы эти данные не подтвердила.

"С Ниной Ивановной все нормально, она проходит плановую госпитализацию", — сказала Олеся Русланова.

В творческой фильмографии Руслановой почти полторы сотни ролей в кино. Самые известные картины с ее участием "Цыган", "Хрусталев, машину!", "Не стреляйте в белых лебедей", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце", "Марш Турецкого", "Ирония судьбы. Продолжение", "Игра слов. Переводчица олигарха", "Китайская бабушка", "Вий".