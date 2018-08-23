В Москве неизвестный стрелял по полицейским: открыто уголовное дело

ЧП произошло вечером в четверт в столице России - неизвестный открыл огонь по полицейским.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это произошло по итогам инцидента, когда неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Москве, сообщила старший помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

"По версии следствия, вечером 23 августа мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили в соответствии с ФЗ "О полиции" табельное оружие", — сказала она.

По словам Ивановой, злоумышленник обезоружен и с ранением доставлен в медучреждение Москвы.

"По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ", — сказала представитель СК.

Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже правоохранительным органом удалось установить личность нападавшего. Им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Причины его поступка пока неизвестны.