Подробности стрельбы в Москве: злоумышленник умер в больнице

Напавший вечером в четверг в центре Москвы на полицейских умер в больнице.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Злоумышленник, который устроил стрельбу в четверг вечером в Москве, умер в больнице, сообщает РИА Новости.

"Его прооперировали, но спасти не смогли. Ночью мужчина умер", — сказал собеседник, посвященный в детали ситуации.

Вечером в четверг мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы.

Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Злоумышленника госпитализировали.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.