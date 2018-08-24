Подробности стрельбы в Москве: злоумышленник умер в больнице

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Злоумышленник, который устроил стрельбу в четверг вечером в Москве, умер в больнице, сообщает РИА Новости.
"Его прооперировали, но спасти не смогли. Ночью мужчина умер", — сказал собеседник, посвященный в детали ситуации.
Вечером в четверг мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы.
Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Злоумышленника госпитализировали.
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Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.