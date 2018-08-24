Спасатели вызволили тонущего мужчину, но не ожидали таких последствий

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Неординарный случай произошел в Москве. Тонувшего в Москве-реке мужчину вызволили из беды спасатели. Но они совсем не ожидали того, что произойдет потом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавший после вызволения из беды набросился на его спасителей.

"Спасатели на Фрунзенской набережной вытащили на берег пьяного тонущего мужчину, последний повел себя неадекватно и набросился на спасателей с кулаками", — рассказал источник.

Он уточнил, что из-за такого поведения спасателям пришлось вызвать на место происшествия сотрудников полиции.