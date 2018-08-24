СМИ: Михаил Хачатурян насиловал дочерей, а младшую даже хотел убить

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Уголовное дело об убийстве в Москве Михаила Хачатуряна перешло в ведение Главного следственного управления Следственного комитета России. Теперь, как сообщают российские СМИ, все расследование началось сызнова.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Дело сестер Хачатурян: признание вины и решение суда

Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

Смена органа следствия уже дала свои плоды. В СМИ появились сообщения о том, что Михаил Хачатурян, пребывая у себя дома, постоянно зазывал к себе в комнату младшую дочь Марию.

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"Он позвал Марию к себе, дверь закрыл. И сказал, что у него якобы простатит, и она должна ему помочь… Мария отказалась, она заявила, что вранье это и простатит лечится не так вообще. Он начал ругаться, но младшая не соглашалась", — рассказала журналистам мать девочек Аурелия Дундук.

По ее словам, затем Михаил посадил Марию в машину и увез в лес, где связал и стал угрожать ножом — шрам от того пореза до сих пор на шее девушки.

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"Он оставил ее в этом лесу и уехал. Ближе к ночи он ее забрал. Бабушка, мать Михаила, уже нервничала, звонила и спрашивала, где Мария. Этого он испугался. После происшествия он некоторое время не вызывал ее к себе в комнату. Может еще и потому, что она несовершеннолетняя, боялся все же. Со старшими девочками Михаил делал, что хотел", — сказала Дундук.

Она заметила, что Хачатурян всегда хотел выдать дочерей за богатых, чтобы потом они его кормили на пенсии. Поэтому он их насиловал так, чтобы не оставалось никаких следов, добавила женщина.