Пожар в здании Центробанка РФ: что произошло

На место происшествия незамедлительно прибыли 26 пожарных расчетов - что случилось в Центробанке РФ.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Возгорание произошло в пятницу вечером в здании Центробанка России. На место происшествия прибыли 26 пожарных расчетов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Последствия пожара в Комрате: сгорело оборудование на миллионы леев

Речь идет о пожаре по адресу: ул. Неглинная, дом 12. Специалистам МЧС удалось сбить открытое горение в здании Центрального банка России в центре Москвы на площади 30 квадратных метров.

Как уточнили позже в Центробанке, возгорание было локальным. В 20.57 объявили полную ликвидацию пожара. В результате случившегося никто не пострадал.

При этом в ЦБ отметили, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания. Известно, что в одном из кабинетов горели оргтехника и мебель.