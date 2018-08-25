Мария Хачатурян написала матери письмо из СИЗО

Письмом, переданным матери, младшая сестра Хачатурян, пытается подбодрить и успокоить женщину, а главное, вселить в нее веру в благой исход событий.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Российские СМИ опубликовали текст письма, которое содержащаяся в московском СИЗО Мария Хачатурян передала через адвокатов своей матери, уроженке Молдовы Аурелии Дундук.

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Напомним, что 27 июля в Москве, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.

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Многие причастные к этой истории лица уже неоднократно выступали в телеэфире со своими версиями происходящего.

"Моя любимая мамочка… Я смотрела сегодня программу с (Андреем — ред.) Малаховым, и мне было очень больно видеть, как ты плачешь. Та женщина правду сказала, что если ты не будешь грустить, то и мы не будем. Ты же знаешь, что мы сильные и со всем справимся. Главное, что я хочу, — это то, чтобы ты жила дальше и радовалась жизни. Ты — самое дорогое, что у нас есть, и мы не хотим, чтобы из-за нас твоя жизнь пошла под откос", — пишет Мария.

Девушка отметила в письме, что с ее сестрами Ангелиной и Кристиной удается иногда видеться. Судя по всему, речь идет о времени проведения допросов.

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"Я в камере одна, бывает скучно, но у меня тут телевизор, книги, DVD-плеер, чайник, холодильник — в общем, все необходимое. Сотрудники хорошие, не обижают. Мы тут гуляем, ходим по врачам, обследуемся — как в санатории, короче", — очевидно, так Мария пытается подбодрить маму.

Sputnik будет следить за развитием событий вокруг истории сестер Хачатурян и своевременно информировать читателей.