Московское дерби завершилось победой "Спартака" над "Динамо"

Два против одного - всего три мяча было забито в московском футбольном дерби.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Московский "Спартак" выиграл у "Динамо" в дерби российской столицы, состоявшегося в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

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Поединок состоялся на домашней арене "красно-белых" в субботу и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На седьмой минуте Куинси Промес реализовал пенальти, а на 14-й Лоренсо Мельгарехо удвоил преимущество свой команды. Футболисты "Динамо" отыграли один мяч на 82-й минуте благодаря усилиям Владимира Рыкова.

Таким образом, "Спартак" вышел на первое место в чемпионате (13 баллов), опережая питерский "Зенит", которому предстоит провести свой матч в воскресенье.

В шестом туре эти клубы встретятся между собой в Санкт-Петербурге (2 сентября).