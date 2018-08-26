Пожар в торговом центре Екатеринбурга: эвакуировали 500 человек

В региональном управлении МЧС рассказали, что случилось в торговом центре Екатеринбурга.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Возгорание произошло в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге в воскресенье утром. В итоге из здания были эвакуированы около 500 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня утром из торгово-развлекательного центра "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы около 500 человек. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Александр Патрин Названа причина пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Согласно сообщению МЧС, персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны.

"Информации о пострадавших не поступало", — говорится в заявлении.

В МЧС подчеркнули, что по предварительной информации, на площади 10 квадратных метров произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже. В течение 14 минут пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 64 человека личного состава. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.