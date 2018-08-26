Появилось видео пожара в жилом доме в Королеве

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Площадь пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве составляет 300 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.

По информации ведомства, в воскресенье в 6.26 утра в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Королеве на улице Ленинской, 4. В 7.35 площадь возгорания была 230 "квадратов", в 8.25 увеличилась до 280, а в 8.30 площадь горения составила 300 квадратных метров.

"Всего к тушению пожара привлекается 97 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 18 единиц техники", — говорится в сообщении.

Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Всего в доме проживают более 200 человек. Пострадавших в результате случившегося нет. Для жителей дома подготовлен пункт временного размещения в находящемся поблизости ДК.