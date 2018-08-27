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16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День третий

В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party-2018

© Sputnik / Максим Блинов
В России
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В этом году фестиваль впервые проходил сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавились коктебельские дельфинарий и аквапарк.

КИШИНЕВ, 27 авг, — Sputnik. Выступлением всех звезд Koktebel Jazz Party 26 августа на берегу Черного моря завершился XVI ежегодный фестиваль джаза. На три дня популярный крымский поселок превратился в большой концертный зал под открытым небом: уже с утра в разных точках Коктебеля репетировали музыканты, а вечерний марафон предваряли дневные концерты, вход на которые, кстати, был свободным. Ближе к ночи, как и полагается, — джем-сейшны, импровизационные выступления в более камерной, клубной обстановке.

Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© Sputnik / Максим Блинов
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
Хэдлайнерами KJP-2018 стали американские группы Rebirth Вrass Band и New York Latin Jazz All Stars, британский коллектив Incognito, уникальная певица Дебора Браун и знаменитый трубач Эдди Хендерсон (оба из США), армянский пианист Ваагн Айрапетян, индийский Rajeev Raja Combine, китайский Segar Band, российские классики джаза Яков и Михаил Окуни, Олег Стариков, Герман Лукьянов, Алексей Беккер. 

В составе группы Chet Men вместе с легендарным гитаристом Дмитрием Четверговым в Коктебеле выступил бывший министр строительства и коммунального хозяйства РФ, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень. В числе гостей KJP-2018 были министр спорта РФ Павел Колобков и депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

В разгар фестиваля его участники и волонтеры Koktebel Jazz Party провели экологический субботник "За чистый Крым" по уборке мусора в Тихой бухте – излюбленном месте досуга местных жителей и отдыхающих.

"С одной стороны — высокое искусство и роскошная природа. С другой — ужасная экологическая ситуация, которая досталась нам в наследство. Такое терпеть нельзя, это становится уже неприличным", — заявил глава оргкомитета Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© Sputnik / Максим Блинов
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
По окончании фестивального субботника он и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев подписали соглашение о партнерстве между информационным агентством и этой общественной организацией.

Закрывая фестиваль, Дмитрий Киселев заверил публику, что следующий Koktebel Jazz Party обязательно состоится в последние выходные августа 2019 года.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня,  это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© Sputnik / Максим Блинов
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых слетов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент России Владимир Путин. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 16 лет в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru. 
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День первый
    16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День первый
    © Sputnik / Евгений Биятов
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
    16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
    © Sputnik / Евгений Биятов
  • Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
    Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
    Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
    © Sputnik / Евгений Биятов
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
    16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
    © Sputnik / Максим Блинов
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День третий
    16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День третий
    © Sputnik / Максим Блинов
  • 16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День третий
    16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День третий
    © Sputnik / Максим Блинов
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© Sputnik / Евгений Биятов
16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День первый

Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

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Теги:
Koktebel Jazz Party, фото, фестиваль, Крым
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