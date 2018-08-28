Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Среди освобожденных от должности значатся начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Кроме того, с постов сняты начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

Также освобождены от должности начальник УМВД России по Брянской области Валентин Кузьмин, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Сергей Ляшенко, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко, первый замначальника Договорно-правового департамента МВД РФ Геннадий Спирин, замначальника ГУМВД России по Нижегородской области Григорий Ткаченко.