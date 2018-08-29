НАТО в панике: учения "Восток-2018" будут масштабнее, чем даже в свое время в СССР

В маневрах примут участие также подразделения Китая и Монголии — это "страшный сон" для Запада, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Учения Вооруженных сил России "Восток-2018" станут самыми крупными за почти четыре десятилетия. В них участвуют 36 тысяч танков, БТР и бронемашин, около 300 тысяч военных, больше тысячи вертолетов и самолетов, в том числе бомбардировщиков дальней авиации. Эти маневры превзойдут легендарные учения "Запад-81", которые в 1981 году стали демонстрацией мощи СССР перед Западом.

​Авиация, армия и флот — таких грандиозных маневров не было с 1981 года

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, предстоящие в сентябре учения "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее". Войска будут вести учебные операции практически на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, на Тихоокеанском и Северном флоте, полностью будут задействованы силы воздушно-десантных войск.

Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим Владимиром Путиным внезапная проверка боеготовности, которая прошла с 20 по 25 августа, и всерьез встревожила Запад.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября, они получили международный статус. Как сообщается, на одном из этапов в маневрах примут участие подразделения вооруженных сил Китая и Монголии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участие китайских военнослужащих во внутренних российских военных учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах.

Страшный сон Запада — военное сотрудничество России и Китая

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о международной составляющей учений "Восток-2018".

"И для США, и для НАТО это как страшный сон – военное сотрудничество России и Китая. Ведь можно сказать, что наше партнерство с Китаем из декларативной фазы все больше переходит в практическую – и россияне, и китайцы, и монголы будут плечом к плечу отрабатывать стратегические задачи", – отметил Барaнец.

Более трех тысяч военных из Китая примут участие в учениях "Восток-2018" https://t.co/vy3KELdiTW pic.twitter.com/qOyT6ZB1cP — РИА Новости (@rianru) 20 августа 2018 г.

​По мнению военного эксперта, учения "Восток-2018" станут своего рода посланием для НАТО и США.

"Мы проводим эти учения на востоке, поэтому это еще и определенного рода мессадж – что мы не собираемся с помощью этих учений усиливать лобовое противостояние с НАТО. Ну и последняя, самая главная особенность – они (учения – ред.) не декларируют отражение удара какой-то крупной державы, как это обычно делают США и НАТО, когда проводят свои учения в Европе", — сказал Баранец.

Эти знаковые учения продемонстрируют, что в мире есть силы, которые могут противостоять глобальным устремлениям США и НАТО, считает эксперт.

"Сейчас и для Пентагона, и для НАТО происходит то, чего они меньше всего ожидали и больше всего боялись. Потому что те же американские адмиралы в последнее время постоянно говорят, что самую страшную угрозу для США и НАТО представляет российско-китайский оборонительный союз. И мне также кажется, что этот союз, который формируется, это серьезный фактор, который наверняка покажет миру, что кроме США на "земном шарике" есть силы, готовые противостоять американо-натовским глобальным устремлениям", – заключил Баранец.

Учения проходят прозрачно и открыто

Свое участие в наблюдении за учениями уже подтвердили ряд иностранных дипломатических миссий, в частности, военные атташе посольств Британии, Германии, Греции в России.

Высказались и представители НАТО. Североатлантический альянс считает, что маневры "Восток-2018" в РФ "демонстрируют сфокусированность на подготовке сил к масштабному конфликту", заявил РИА Новости исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уйат.

​"Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было осуществлено прозрачно и предсказуемо", — сказал Уайт. Он подтвердил, что на заседании Совета Россия-НАТО в мае Россия проинформировала альянс об учениях "Восток-2018" и отметила, что они будут больше, чем "Восток-2014".

Он также сообщил, что военные атташе стран альянса в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями, и "данное предложение рассматривается".

Разговоры об агрессивном поведении — "в пользу бедных"

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных", напоминает РИА Новости. Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Источник: США хотят разместить в Европе модернизированное ядерное оружие>>>

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.