Привет "Ниве" — АвтоВАЗ представил концепт нового внедорожника Lada Vision

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Концерн "АвтоВАЗ" представил новый внедорожник 4х4 на Московском международном автосалоне. Автомобиль повышенной проходимости поступит в серийное производство к 2022 году.

The Lada 4X4 (formerly Niva) is the Russian firm’s equivalent of the Defender — and this 4X4 Vision previews what a new one could look like. Thoughts?

Story on https://t.co/YYso3R5iWu soon #Moscowmotorshow pic.twitter.com/GXeywgZZV0 — Autocar (@autocar) August 29, 2018

​"Мы готовим будущее Lada. С автомобилем 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4", — передает РИА Новости слова директора по дизайну Стива Маттина.

В Lada 4х4 инженеры АвтоВАЗа развивают идеи, заложенные в легендарную "Ниву". Автомобиль приобрел фирменный "икс-образный" стиль, характерный для последних новинок "Лады".

По отзывам обозревателей, концепт "новой "Нивы" стал самой громкой премьерой автосалона. Как сообщил в интервью президент концерна Ив Каракатзанис, серийная модель появится к 2022 году, а ее дизайн, возможно, будет доработан, и автомобиль может несколько изменить свой облик.