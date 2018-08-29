Солист "Руки вверх!" рассказал о своей операции

Сергей Жуков поведал о самочувствии после перенесенной им операции.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Лидер российской популярной группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал на своей странице в соцсети Instagram о перенесенной операции.

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"Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно. Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов", — написал артист.

Певец подчеркнул, что в настоящее время ему предстоит реабилитация.

"Я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым", — говорится в сообщении.

В начале месяца Жуков сообщил, что его самочувствие ухудшается, и он вынужден оставаться в больнице. Также артист принес извинения слушателям за отмену концертного тура.

По какому поводу Жукову потребовалось хирургическое вмешательство, его представители не сообщают. Известно лишь то, что как только позволят врачи, Сергей сам запишет для поклонников видеообращение, в котором расскажет, что с ним случилось.