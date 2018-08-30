Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости. © Sputnik / Vladimir Vyatkin Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон: каким мы его запомним 15

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие, искренние соболезнования родным и близким певца", — сообщил он, добавив, что текст телеграммы будет вскоре опубликован на сайте Кремля.

Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.