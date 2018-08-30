В России стартовала подготовка к строительству "Северного потока — 2"

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Компания Nord Stream 2 начала подготовительные работы к строительству участка "Северного потока-2" в России. Об этом сообщил РИА Новости представитель фирмы.

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"Мы подтверждаем, что компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике. Эти комплексные подготовительные строительные мероприятия выполняются в соответствии с разрешением, полученным от министерства строительства и ЖКХ в начале июня этого года и с учетом природоохранных требований, предусмотренных заключением экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы", — сказал представитель компании.

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О том, что строительные работы начались в Кургальском заказнике в Ленинградской области, сообщили в Greenpeace, подчеркнув, что "в заказник вошла тяжелая техника, начали строить газопровод "Северный поток-2".

"Проект "Северный поток – 2" реализуется в строгом соответствии с положениями Государственной экологической экспертизы. Инновационный оптимизированный метод строительства, разработанный специально для участка газопровода в Кургальском заказнике, позволил компании уменьшить коридор строительства и соответствующие воздействия более чем на 50% по сравнению с традиционными методами строительства. Реализуя проект, мы стремимся к дальнейшему уменьшению воздействия на окружающую среду, где это возможно", — отметил представитель Nord Stream 2 AG.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.