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Иосиф Кобзон в Кишиневе

Медики назвали причину смерти Кобзона

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (15)
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Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ назвал причину кончины Кобзона.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Народный артист СССР Иосиф Кобзон 15 лет лечился от рака, причиной смерти стало прогрессирование болезни. Об этом рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился Кобзон, Михаил Давыдов. 

Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе

Кобзон скончался в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет.

"Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.

Он добавил, что в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы он проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли",- отметил Давыдов.

Прощание с певцом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, второго сентября.

Артиста похоронят в этот же день на Востряковском кладбище в Москве.

Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (15)

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Теги:
причина, врач, смерть, Иосиф Кобзон, Россия
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