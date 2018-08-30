Медики назвали причину смерти Кобзона

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Народный артист СССР Иосиф Кобзон 15 лет лечился от рака, причиной смерти стало прогрессирование болезни. Об этом рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился Кобзон, Михаил Давыдов.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Уникальное видео последнего выступления Кобзона в Кишиневе

Кобзон скончался в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет.

"Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.

Он добавил, что в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы он проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли",- отметил Давыдов.

Прощание с певцом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, второго сентября.

Артиста похоронят в этот же день на Востряковском кладбище в Москве.