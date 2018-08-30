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Футбол. Лига Европы. Матч Уфа - Рейнджерс

Матч удалений: "Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" в Лиге Европы

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
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Именитым гостям пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением уфимцев, которые заставили заработать игроков "Рейнджерс" сразу два удаления.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Российский футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" в ответной встрече четвертого раунда Лиги Европы. 

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© Sputnik / Михаил Киреев
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Поединок прошел в Уфе и хозяева должны были побеждать после гостевого поражения 0:1.

Первый мяч, тем не менее, забили соперники уфимцев. Уже на 9-й минуте отличился Овье Эджария, но на 32-й минуте Дмитрий Сысуев подарил своей команде надежду, сравняв счет. Затем на 37-й минуте был удален форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос, а на 66-й — еще один игрок гостей Джон Флэнаган.

Футболисты хозяев продолжили атаковать, несколько раз после их ударов мяч попадал в штангу, но счет на табло так и не изменился. К слову, арбитр на 92-й минуте отменил забитый хозяевами гол, увидев нарушение правил.

  • Футбол. Лига Европы. Матч Уфа - Рейнджерс
    Футбол. Лига Европы. Матч "Уфа" - "Рейнджерс"
    © Sputnik / Алексей Филиппов
  • Футбол. Лига Европы. Матч Уфа - Рейнджерс
    Футбол. Лига Европы. Матч "Уфа" - "Рейнджерс"
    © Sputnik / Алексей Филиппов
  • Футбол. Лига Европы. Матч Уфа - Рейнджерс
    Футбол. Лига Европы. Матч "Уфа" - "Рейнджерс"
    © Sputnik / Алексей Филиппов
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© Sputnik / Алексей Филиппов
Футбол. Лига Европы. Матч "Уфа" - "Рейнджерс"

Таким образом, в групповой этап Лиги Европы проходит "Рейнджерс".

 

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