Дело сестер Хачатурян: кто в семье лучше всех управлялся с ножом

Бывшая сожительница Михаила Хачатуряна рассказала о том, что он ее изнасиловал, а племянник убитого заявил, что ей нельзя верить.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Племянник и названый сын зарезанного в Москве Михаила Хачатуряна — Арсен Хачатурян — обвинил сожительницу и мать детей убитого, жительницу Молдовы Аурелию Дундук, в том, что она не только публично лжет, но и по сути подстрекала дочек на совершение этого преступления.

Об этом молодой человек заявил в ходе очной ставки в рамках программы "На самом деле" в эфире российского Первого канала, сообщает Sputnik Армения.

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Напомним, что 27 июля в Москве, в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе №6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.

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Многие причастные к этой истории лица уже неоднократно выступали в телеэфире со своими версиями происходящего. Теперь и Аурелия Дундук согласилась прийти на телестудию и рассказать шокирующие детали своей семейной жизни с Михаилом Хачатуряном и даже дать показания на детекторе лжи. Однако родственник ее покойного мужа заявил, что женщина вместе с матерью, тещей Хачатуряна, спланировали это убийство.

"Вы сделали так, чтобы девочки его убили! Расскажи, где ты работаешь! Ты работаешь мясником и имеешь большой опыт работы с ножом. И ты сделала так, чтобы они пошли на этот шаг! Вы с матерью толкнули их на такое убийство!" — заявил Арсен Хачатурян.

Он сказал, что Михаил Хачатурян вытащил ее в свое время из притона, а все рассказы женщины о насилии со стороны мужа — ложь: в противном случае она не прожила бы с ним в браке столько лет и не родила бы четырех детей.

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Сама Аурелия Дундук заявила, что муж ее избивал и в свое время, когда ей было всего 17 лет, изнасиловал. В ответ на это Арсен Хачатурян сказал, что на самом деле ее изнасиловал отчим, с которым они с матерью тоже свели счеты. Однако женщина отрицала этот факт.

Подробности сенсационных откровений можно посмотреть в выпуске ток-шоу от 29 августа.