Госдума России: учения Украины в Черном море - просьба о "членском билете" в НАТО

По мнению депутата Госдумы, военно-морские учения Украины в Черном море - это просьба Киева о "членском билете" в НАТО, при этом сами учения проходят под российским "ракетным колпаком".

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Госдуме России прокомментировали учения Киева, проходящие в Черном море. Корабельные и катерные тактические группы военно-морских сил Украины выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям в рамках учений "Шторм-2018" на черноморском побережье, пишет РИА Новости.

"Учения жалких остатков ВМС Украины проходят под российским "ракетным колпаком", в который входят как противоракетные, так и противокорабельные комплексы. Осознание этого факта удерживает украинских адмиралов от провокаций вблизи российских территориальных вод, но они отыгрываются на самопиар. Военно-морские учения Украины в Черном море — это просьба Украины о членском билете в НАТО", — заявил Руслан Бальбек.

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Политик полагает, что Киев напоминает Вашингтону, что у Украины есть флот.

"Но НАТО — не та организация, которая верит бумажным войнам и самовосхвалениям. Так что входного билета не будет. Вот и остается адмиралам "нюхнуть" моря, катера показать, народ на подвиги вдохновить — главное, к российским территориальным водам не подойти, чтоб на дно не пойти", — заключил он.