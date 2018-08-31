Взрыв на заводе под Нижним Новгородом: погибли три человека

По предварительным данным, взрыв на заводе имени Свердлова в России мог произойти из-за нарушения норм безопасности.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. Причиной взрыва на крупном оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ, сообщает РИА Новости.

"Предварительная причина взрыва — нарушение правил безопасности при производстве работ", — сказал представитель экстренных служб региона.

Вспыхнувший после взрыва пожар в городе Дзержинский тушат по повышенному, третьему номеру сложности.

Как сообщалось, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибли три человека, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной: видимо, они остаются под завалами.

Инцидент произошел в цехе по производству аммонала.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.