Путин сыграет в хоккей в Сочи

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин после посещения детского центра "Сириус" планирует сыграть в хоккей. Об этом он рассказал в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками, передает РИА Новости.

"Мы с вами хорошо знаем эту формулу отдыха, это смена видов деятельности. Вот сейчас после встречи с вами пойду в хоккей поиграю", — сказал он.

Один из участников встречи поинтересовался у российского лидера, успевает ли он отдыхать при столь напряженном рабочем графике.

"Думаю, что да", — ответил президент.

Обращаясь к воспитанникам центра ", президент поздравил их с Днем знаний.

Образовательный центр "Сириус" был создан по инициативе Владимира Путина и открылся в 2015 году. Его цель — выявление, развитие и поддержка одаренных детей из всех регионов России.