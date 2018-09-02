Учеба в СИЗО: как будут получать знания сестры Хачатурян

На момент ареста Ангелина и Мария Хачатурян учились в 11-м классе, Кристина Хачатурян — на втором курсе медицинского колледжа.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Две из сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве 57-летнего отца, не закончили общеобразовательную школу и с сентября 2018 года продолжат обучение в школе при московском следственном изоляторе, сообщил глава пресс-службы Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Москве Сергей Цыганков, которого цитирует Sputnik Армения.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Дело сестер Хачатурян: кто в семье лучше всех управлялся с ножом

По словам Цыганкова, этот вид обучения не является школой в привычном смысле слова — материал начитывается и проверятся в формате видеосвязи.

"К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи", — сказал представитель столичного управления ФСИН.

Известно, что на момент ареста Ангелина и Мария Хачатурян учились в 11-м классе, Кристина Хачатурян — на втором курсе медицинского колледжа.

Всего, по словам Цыганкова, со следующей недели за парты сядут 30 арестантов, не получивших аттестата на свободе.

Громкое убийство произошло на северо-востоке Москвы. Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

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По версии следствия, сестры 17, 18 и 19 лет напали на родного отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

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По данным следствия, младшая сестра, ученица 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. Две другие девушки наносили отцу удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После убийства младшая сестра сама позвонила в полицию. Останкинский суд Москвы второго августа арестовал всех трех сестер.Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми.

Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками, многочисленных случаях избиения и морального давления со стороны Михаила Хачатуряна.