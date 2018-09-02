Путин и Медведев простились с Кобзоном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с выдающимся российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Минутой молчания почтил память Иосифа Кобзона президент России Владимир Путин. Склонив голову, лидер государства постоял у гроба и возложил букет у его подножия.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон: каким мы его запомним 15

Затем Путин подошел высказать слова поддержки вдове, детям и внукам Кобзона. Президент сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с ней, передает РИА Новости.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, он также сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.

Кобзон скончался на 81-м году жизни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. Церемонию прощания с известным исполнителем Иосифом Кобзоном смотрите на Sputnik-е>>>