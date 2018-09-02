Кобзона проводили в последний путь овацией

Известный певец будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей мамой.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном завершилась в Москве, присутствующие в Концертном зале имени Чайковского проводили в последний путь деятеля культуры и депутата овацией, передает РИА Новости.

© Sputnik / Игорь Маслов Иосиф Кобзон — больше, чем легенда

Гражданская панихида в воскресенье проходила в Концертном зале имени Чайковского. Коллеги и близкие в течение пяти часов несли цветы, чтобы почтить память Кобзона.

"Мой отец прожил совершенную жизнь, безупречную жизнь. Он был великим артистом. Сегодня нам оказали огромную честь лучшие люди страны — президент, премьер, мэр… Самое главное для моего отца было любовь зрителей, поддержка, аплодисменты", — сказал сын Кобзона Андрей.

Он попросил присутствующих почтить память отца. Церемония завершилась криками "Браво!" и продолжительными аплодисментами. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!".

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Позднее в воскресенье он будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом со своей мамой.