В Петербурге умер создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik, Иван Бурзум. Печальная весть пришла из Санкт-Петербурга: несколько дней назад погиб главный битломан России Николай Васин. О его смерти стало известно только 2 сентября. О том, что Васин покинул этот мир написал в фейсбуке его друг Николай Барабанов.

Петербургские СМИ сообщают, что битломан погиб, перевалившись через перила на третьем этаже в торговом комплексе "Галерея". Васин умер на месте.

Он был известен как коллекционер, писатель-историограф, создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles, учредитель "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона".

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Васин увлекся музыкой Beatles в 1963 году. В 1971 году битломан телеграммой поздравил Джона Леннона с 30-летием. В ответ музыкант прислал Васину концертный альбом "Live Peace in Toronto 1969" со своим автографом. А в 1987 году Пол Маккартни лично прислал Васину поздравительную открытку. Позднее, в 2003 году, когда легендарный "битл" посетил Санкт-Петербург с сольным концертом, поклоннику удалось пообщаться с ним.

В общественном центре "Пушкинская, 10" в Петербурге художник основал храм "имени Джона Леннона".

Он переводил статьи и и писал книги о Beatles. Портрет Васина можно увидеть на обложке альбома "Битлз" Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Буквально за пять дней до гибели Васину исполнилось 73 года.