Кобзона похоронили в Москве рядом с могилой матери

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Церемония похорон народного артиста СССР, известного певца, депутата российского парламентаИосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве. Он погребен в иудейской части кладбища рядом со своей матерью. Траурную процессию к месту похорон сопровождали солдаты роты почетного караула. Хоронили исполнителя по иудейским традициям.

Кобзон был погребен под звуки гимна России и залпы почетного караула. Оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Прощание с Иосифом Кобзоном © Sputnik / Илья Питалев

Прощание с Иосифом Кобзоном © Sputnik / Илья Питалев

Прощание с Иосифом Кобзоном © Sputnik / Илья Питалев

Прощание с Иосифом Кобзоном © Sputnik / Илья Питалев

Прощание с Иосифом Кобзоном © Sputnik / Илья Питалев 1 / 5 © Sputnik / Илья Питалев Прощание с Иосифом Кобзоном

Известный певец скончался 30 августа на 81-м году жизни после 13 лет борьбы с раком. По информации медиков, в текущем году у Кобзона диагностировали четвертую — терминальную — стадию заболевания, которая привела к кончине популярного советского и российского певца.