Стали известны детали убийства полицейского в Москве

Убийство полицейского в метро Москвы произошло в туалете, злоумышленники стреляли в голову сотруднику правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Обнародованы детали убийства сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве. Это произошло в туалете, выстрел был совершен в голову, сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи, сейчас подозреваемый уже задержан, его допрашивают. О его мотивах пока не сообщалось, отмечает РИА Новости.

"Уборщица услышала хлопок из туалета, после которого оттуда выбежал подозреваемый. Прибывший на место сотрудники обнаружили труп сержанта полиции 1995 года с огнестрельным ранением головы", — пояснил источник.

На кадрах опубликованного СК РФ видео с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы.

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Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает (впоследствии его задержали). В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.