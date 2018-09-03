Арбенина и Сурганова воссоединятся в честь юбилея

Если раньше это были только слухи, то теперь все официально – основательницы "Ночных Снайперов" впервые споют вместе после расставания.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. На концерте в честь 25-летия российской рок-группы "Ночные Снайперы" все-таки произойдет долгожданное воссоединение ее основательниц Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Об этом в понедельник сообщили на официальных страницах "Ночных Снайперов" в соцсетях.

"Друзья! Мы рады представить вам особенного гостя большого юбилейного концерта группы Ночные Снайперы, который пройдет 4 ноября в СК Олимпийский. Впервые за 15 лет Диана Арбенина и Светлана Сурганова выступят вместе", — говорится в сообщении.

Еще в октябре 2017 Арбенина не исключила возможности воссоединения на юбилейном концерте. В свою очередь, Сурганова в ходе своего визита в Кишинев в июле прошлого года сказала, что не против принять участие в юбилейном концерте группы "Ночные Снайперы", но, как уточнила она, "окончательное решение должна принимать Диана Арбенина".

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Коллектив "Ночные Снайперы" Арбенина и Сурганова образовали в Санкт-Петербурге в 1993 году. В декабре 2002 года группа рассталась с Сургановой, которая позже собрала свой коллектив "Сурганова и Оркестр". Поклонники "Ночных Снайперов" крайне болезненно восприняли такие изменения и очень долго ждали, когда основательницы группы, наконец, снова выйдут на одну сцену вместе.

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За последние полтора года у "Ночных Снайперов" вышло несколько новых синглов – "Разбуди меня", "Цой", "Грустные люди", "Инстаграм". Все они в течение нескольких часов после своего появления поднимались на первую строчку молдавского iTunes в категории "Рок", а "Инстаграм" доже возглавил общий рейтинг.