В Москве планируют открыть речной маршрут

Речной трамвай свяжет три округа и будет доставлять пассажиров к одному из столичных вокзалов.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Первый регулярный маршрут речного трамвая может появться в Москве в 2020-2021 году, правда, в тестовом режиме. Об этом заявил во вторник журналистам заммэра российской столицы Максим Ликсутов, которого цитирует РИА Новости.

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"Высшая школа экономики по заказу правительства Москвы провела исследование по анализу перспективы использования реки как регулярного городского транспорта. Мы смотрели их отчет, мэр его тоже видел. У нас план — в 2020-2021 году, скорее в 2021 году, рассчитываем запустить один регулярный маршрут речных трамваев, пилотный маршрут, от Нижних Мневников до Киевского вокзала, связав три округа — деловой квартал Сити, городские парки и Киевский вокзал", — сказал он.

Ликсутов отметил, что интервалы движения на маршруте могут составить 4-6 минут. Маршрут будет всесезонным, на нем будут принимать карты "Тройка".