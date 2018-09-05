Известный игрок навсегда покинул передачу "Что? Где? Когда?"

Об этом один из самых популярных знатоков заявил на своей странице в соцсети Facebook.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Игрок клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров сообщил об уходе из передачи после 20 лет постоянного участия в ней. Об этом он написал на своей персональной странице в соцсети Facebook. Знаток сообщил, что "вовремя остановить волчок — отдельное умение", а также заявил о желании найти для себя другое хобби на ближайшие десятилетия.

Ровшан Аскеров пришел в телеклуб в 1998 году. Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, а затем сам стал капитаном.

Аскеров не раз оказывался в центре скандалов. Так, он регулярно уличал в подсказках других знатоков и принципиально отказывался от помощи клуба. Эта тактика привела к разгромному проигрышу его команды в 2017 году со счетом 0:6.